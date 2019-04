Große Blitzer-Aktion in Thüringen gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Autofahrer in Thüringen müssen an diesem Mittwoch besonders darauf achten, nicht zu schnell zu fahren: Wie in mehreren anderen Bundesländern hat die Polizei am Morgen einen Blitzer-Marathon gestartet. Im Eichsfeld habe es um 4.00 Uhr die erste Kontrolle gegeben, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Zu hohe Geschwindigkeiten sind laut Polizei nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen.

Auf ihrer Facebook-Seite hat die Thüringer Polizei eine Liste mit Dutzenden potenziellen Messstellen veröffentlicht. Beim vergangenen Blitzer-Marathon kontrollierten Thüringer Polizisten an 130 Stellen mehr als 70 000 Fahrzeuge. Dabei stellten sie rund 2400 Geschwindigkeitsverstöße und 445 weitere Verkehrsverstöße fest.

Den sogenannten Speed-Marathon gibt es seit mehreren Jahren. Bei der europaweit vom European Traffic Police Network (Tispol) koordinierten Aktion gibt es zeitgleich in mehreren Bundesländern Geschwindigkeitskontrollen. Zuletzt weitete sich die Aktion über Deutschland hinaus auf andere Länder Europas aus.