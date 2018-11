Festnahme: Mann fährt mit geklautem Auto der Polizei davon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist in Erfurt mit einem geklauten Fahrzeug vor einem Streifenwagen geflohen. Der Mann überfuhr am Dienstagabend laut Polizei auf einmal mit seinem Fahrzeug eine rote Ampel, kurz nachdem hinter ihm ein Streifenwagen zum Stehen kam. Die Beamten folgten ihm, konnten den Fahrer aber erst nach einer mehrere Minuten dauerenden Verfolgungsjagd stellen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass das Auto einen Tag zuvor in Chemnitz gestohlen worden war. Der 32-Jährige hatte zudem falsche Nummernschilder angebracht. Er wurde vorläufig festgenommen.