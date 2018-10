Erfurt dritte Thüringer Stadt mit Elektroauto-Carsharing

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Carsharing von Elektroautos ist in Thüringen noch ein Nischenangebot. Lediglich in drei Städten - Erfurt, Jena, Nordhausen - können sich Interessenten nach Angaben des Umweltministeriums eine Nutzung von E-Autos teilen. Die E-Carsharing-Station in Erfurt ging am Montag in Betrieb. Auf dem Parkplatz Hirschgarten im Stadtzentrum bietet ein Leipziger Unternehmen zwei Elektroautos an. Das Ministerium steuerte nach eigenen Angaben 16 000 Euro für den Kauf der Fahrzeuge bei, es finanzierte außerdem die Ladestation zum Stromtanken mit.

Das Geld stammt aus einem Förderprogramm, mit dem auch der Ausbau der Ladestationen für Elektrofahrzeuge gefördert wird. Bis 2020 sollen in Thüringen in Kooperation mit 32 regionalen Stadtwerken insgesamt 380 solcher "Stromtankstellen" entstehen.