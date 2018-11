Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein 79-Jähriger ist in Erfurt von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Wagens hatte den Mann am Mittwochnachmittag übersehen, als er rückwärts in eine Zufahrt fuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste er den Rentner, der unter das Fahrzeug geriet.