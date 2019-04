Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Seinen Führerschein war er schon seit 20 Jahren los, vom Fahren hat sich ein Senior aus Thüringen trotzdem nicht abhalten lassen. Weil der 72-Jährige nun in einem Parkhaus in Erfurt gegen einen Pfeiler fuhr, hat die Polizei ihn ertappt. Die Beamten stellten fest, dass der Mann schon vor 20 Jahren seinen Führerschein abgeben musste. Gegen ihn wird nun ermittelt, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.