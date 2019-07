Fahrrad-Abo-Anbieter Swapfiets eröffnet Store in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg bekommt ein weiteres Angebot für die Mobilität in der Großstadt. Der niederländische Fahrrad-Abo-Anbieter Swapfiets eröffnet in der kommenden Woche einen Store in der Hansestadt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Online sei das Angebot bereits verfügbar, wegen der guten Nachfrage allerdings mit rund zwei Wochen Wartezeit.

Swapfiets vermietet ein Fahrrad auf Monatsbasis zu einem Preis von maximal 19,50 Euro, das online bestellt und nach Hause geliefert wird. Erhältlich ist lediglich ein Modell. Das Angebot richte sich an Nutzer, die täglich ein Fahrrad zur Verfügung haben wollen, sagte ein Sprecher. Das Besondere an Swapfiets sei das Service-Versprechen: Bei einer Panne wird das Rad innerhalb von zehn Minuten repariert oder ausgetauscht. Damit werde dem Kunden die Mühe der regelmäßigen Wartung und Pflege abgenommen.

Swapfiets konkurriere damit weder mit dem stationären Fahrradhandel, wo sich die Kunden ein individuelles Fahrrad kaufen, noch mit Stadtrad, wo sie lediglich auf Minutenbasis für einen Weg ein Fahrrad mieten. Das Angebot besetzte vielmehr eine eigene Nische. In Hamburg konkurrieren bereits zahlreiche Mobilitätsanbieter, die Autos, Fahrräder und E-Tretroller vermieten oder teilen. Das Unternehmen Swapfiets aus den Niederlanden expandiert gegenwärtig über seinen Heimatmarkt hinaus und bietet Räder bereits in 21 deutschen Städten an. Insgesamt nutzen nach Angaben des Sprechers 130 000 Kunden in vier Ländern das Angebot, davon die meisten in den Niederlanden.