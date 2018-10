Regionalzug wegen defektem Güterzug evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bokelholm (dpa/lno) - Wegen eines liegengeblieben Güterzugs ist ein Regionalzug am Montagabend bei Bokelholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) evakuiert worden. Der Regionalzug musste zum nächstgelegenen Bahnübergang zurückfahren, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die mehr als 100 Fahrgäste wurden von dort mit Bussen zum Rendsburger Bahnhof gebracht. Grund für die Sperrung der Bahnstrecke Hamburg-Flensburg war offensichtlich ein technischer Defekt an dem Güterzug. Erst am Dienstagmorgen gegen 3.00 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. 15 Züge waren dadurch verspätet, 7 weitere fielen zum Teil aus.