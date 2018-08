Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

23. August 2018 06:28 Verkehr - Eltville am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eltville am Rhein (dpa/lhe) - Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Eltville (Rheingau-Taunus-Kreis) gestorben. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte den Biker am Mittwochabend beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der 32-jährige Motorradfahrer starb kurze Zeit nach dem Unfall im Krankenhaus. Der Fahrer des Autos stand nach ersten Erkenntnissen der Polizei unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.