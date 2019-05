Geflügelaster an Autobahnzufahrt umgekippt: B 207 gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Talkau (dpa/lno) - Ein Geflügel-Laster ist am Montag auf der Bundesstraße 207 verunglückt. Der mit 34 000 Hühnern beladene Tiertransporter rutschte in Höhe Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) an der Zufahrt zur Autobahn 24 in den Graben. Dabei kippte der Hänger um, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg sagte. In dem Hänger befanden sich nach Angaben des Sprechers des Kreises Herzogtum Lauenburg, Tobias Frohnert, 6000 Hühner.

Durch die Schräglage des Hängers liegen die Hühner demnach aufeinander und werden erdrückt. Erst wenn der Hänger wieder aufrecht steht, könne den Tieren geholfen werden. Kreisveterinäre seien vor Ort.

Die Hühner waren den Angaben zufolge auf dem Weg vom niedersächsischen Ganderkese zu einem Schhlachtbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sollen nach der Bergung mit einem Ersatzfahrzeug zu ihrem Ziel gebracht werden. Die B 207 wurde für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten in dem Bereich für den Verkehr vollständig gesperrt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.