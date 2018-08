Biker und Autos im Harz zu schnell: 170 statt Tempo 100

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hasselfelde (dpa/sa) - Die Polizei hat im Harz einen Autofahrer erwischt, der auf einer Bundesstraße bei Hasselfelde mit Tempo 170 km/h statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h unterwegs war. Er muss mit 240 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen, wie die Polizei am Montag in Halberstadt mitteilte. Bei der mehrstündigen Verkehrskontrolle wurde nach den Angaben am Sonntag bei rund 4500 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 46 Verstöße wurden festgestellt. Insgesamt 33 Autos und 13 Motorräder fuhren laut Polizei zu schnell.

Die Beamten erwischten darunter einen Motorradfahrer, der in einer Tempo-30-Zone mit 71 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Der Biker müsse mit 160 Euro Bußgeld, auch zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Bei der mehrstündigen Aktion von Polizei und Kraftfahrzeugsachverständigen an zwei Kontrollstellen auf einer Bundesstraße und einer Landstraße wurden auch 96 technische Verstöße an Motorrädern festgestellt, etwa manipulierte Schalldämpfer.