Bundesstraße 95 in Ehrenfriedersdorf überflutet

Ehrenfriedersdorf (dpa/sn) - Bei einem Unwetter mit Starkregen ist die Bundesstraße 95 in Ehrenfriedersdorf (Mittelsachsen) überflutet worden. Ein Teil der Fahrbahn sei dabei am Freitagabend unterspült worden und teilweise eingebrochen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mit. Der Abschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden, der Verkehr wird an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Noch in der Nacht begutachtete die zuständige Straßenmeisterei das Ausmaß der Schäden, die so schnell wie möglich beseitigt werden sollen.