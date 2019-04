Baustelle sorgt für Behinderungen auf B81 bei Egeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer in der Börde müssen für Wege über Bundestraße 81 mehr Zeit einplanen. Wegen einer Baustelle werde der Straßenabschnitt zwischen Egeln und Kroppenstedt von Donnerstagmorgen (08.00 Uhr) bis Freitagnachmittag (16.00 Uhr) halbseitig gesperrt, teilte das Verkehrsministerium mit. Der Verkehr wird mit Hilfe von Ampeln an den Baustellen vorbeigeleitet. Grund für die Behinderungen sind laut Ministerium kleinere Reparaturen an dem gut fünf Kilometer langen Straßenabschnitt. Er war erst im vergangenen Sommer für rund 1,3 Millionen Euro erneuert worden.