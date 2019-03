Zweite Schrankenanlage für Laster vor Duisburger A40-Brücke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - An der maroden A40-Rheinbrücke in Duisburg soll bald auch in Fahrtrichtung Venlo eine Schrankenanlage zu schwere Lastwagen an der Weiterfahrt hindern. Die Brückensperrung in der Gegenrichtung Essen war bereits im vergangenen Herbst in Betrieb genommen worden. Die zweite Lkw-Waage werde voraussichtlich noch im Frühjahr ihren Betrieb aufnehmen, sagte ein Sprecherin vom Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitag.

Für die notwendigen Markierungsarbeiten ist die Autobahn am Samstag von 7 bis 20 Uhr jeweils nur einspurig befahrbar. Eine ähnliche Schrankenanlage gibt es bereits seit 2016 an der Leverkusener Rheinbrücke.

Die 1970 in Betrieb genommene Autobahnbrücke in Duisburg ist einem so schlechten Zustand, dass sie neu gebaut werden muss. Der Neubau soll 2026 fertig werden.