Signalstörung zwischen Duisburg und Düsseldorf: Verspätungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer Signalstörung zwischen Duisburg und Düsseldorf hat es am Montagmorgen auf mehreren Nahverkehrslinien in NRW und im Fernverkehr erhebliche Verspätungen gegeben. S-Bahnen hätten nur nach Funkfreigabe von der Leitstelle fahren können und lägen teils mehr als 15 Minuten hinter dem Plan, sagte ein Sprecher am Morgen. Der Fernverkehr werde in beiden Richtungen umgeleitet. Zwischen Düsseldorf Flughafen und Duisburg-Großenbaum sei ein Signal durch Vandalismus beschädigt worden. Wie lange die Störung dauern würde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.