Oberleitungsstörung: Bahnchaos in Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Oberleitungsstörung hat am Freitagmorgen Teile des Bahnverkehrs im Raum Düsseldorf lahmgelegt. Das teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Betroffen waren Fahrten von Regionalzügen, S-Bahnen und des Fernverkehrs über den Düsseldorfer Hauptbahnhof. "In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen", hieß es von der Bahn. Der RE6 sollte beispielsweise von Neuss direkt nach Duisburg umgeleitet werden und nicht durch die Landeshauptstadt fahren. Die Ursache für die Störung war nach Angaben eines Bahnsprechers noch nicht bekannt. Techniker versuchten, das Problem zu beheben.