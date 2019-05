Nordrhein-Westfalen gibt mehr Geld für Radwegenetz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Der Bau von Radwegen steht bei der Landesregierung weiter hoch im Kurs. 2019 will Nordrhein-Westfalen 47,25 Millionen Euro in den Ausbau des Radwegenetzes investieren, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dies seien knapp vier Millionen mehr als 2018 und rund elf Millionen Euro mehr als noch 2017.

Mit dem Geld werden unter anderem Radwege an Land- und Bundesstraßen, in Kommunen und auf stillgelegten Bahnstrecken finanziert. Im Rahmen des Landes-Radwegeprogramms sind dabei allein 70 Kilometer Neubau geplant. Geld ist auch für die Planung und den Bau von Radschnellwegen vorgesehen. "Durch Pedelecs und E-Bikes wird der Radverkehr immer mehr zum Pendlerverkehr, weil mehr Leute damit zur Arbeit fahren", erklärte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). Nötig sei ein gut ausgebautes Fahrradnetz ohne Lücken.

Mit dem Ausbau des Radwegenetzes muss sich möglicherweise auch der Landtag befassen. Die Volksinitiative "Aufbruch Fahrrad" sammelt derzeit Unterschriften für ein Fahrradgesetz in Nordrhein-Westfalen, das für bessere Bedingungen für Radfahrer sorgen soll. Kommen 66 000 Unterschriften zusammen, muss der Landtag darüber beraten. Die erforderliche Zahl sei bereits deutlich übertroffen worden, verkündeten die Organisatoren im April. Bei einem Fahrradkongress in Köln will die Initiative am 1. Juni sagen, wie viele Menschen genau die Forderungen unterstützen. Am 2. Juni sollen die Listen dann symbolisch bei einer Fahrrad-Demonstration in Düsseldorf an NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) überreicht werden.