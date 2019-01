Firmen planen Mitfahrzentrale für ihre Beschäftigten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Düsseldorf ist eine der größten Pendlerstädte Deutschlands. Das sorgt täglich für Staus und Ärger. Jetzt wollen fünf große Düsseldorfer Unternehmen - der Flughafen, die Messe, die Rheinische Post, die Stadtsparkasse und die Stadtwerke - gegensteuern. Am Mittwoch kündigten sie die Gründung einer gemeinsamen Mitfahrzentrale an. Per App sollen die 10 000 Mitarbeiter der Unternehmen künftig so einfach wie möglich Mitfahrer oder Mitfahrmöglichkeiten für den Arbeitsweg finden können - und den Pendlerstrom wenigstens etwas reduzieren. Die Beteiligten betonten ausdrücklich, das Modell sei offen für weitere Partner.

Die Mitfahrzentrale ist allerdings nur der erste Schritt der geplanten Zusammenarbeit der Unternehmen. Unter dem Namen "Düsselschmiede" wollen sie künftig im Verbund gemeinsam neue Konzepte und Produkte in den Bereichen Mobilität, Stadtlogistik, Bildung, Arbeitgeberattraktivität und Infrastruktur entwickeln.

Im nächsten Schritt wollen sich die Unternehmen dem Thema Logistik zuwenden. Nachgedacht werde etwa über Lösungen, die helfen könnten, die durch den Erfolg des Onlinehandels ausgelöste Paketflut besser zu bewältigen - etwa durch das Angebot von Paketboxen an verkehrsgünstigen Stellen. Durch die Zusammenarbeit wollen die Unternehmen auch für Start-ups attraktiver werden.