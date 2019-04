Düsseldorf richtet Umweltspuren ein: Arbeiten beginnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Markierungsarbeiten für die Umweltspuren in Düsseldorf beginnen am Donnerstag. In Kraft treten sollen die neuen Spuren am Montag kommender Woche auf der Merowingerstraße und einen Tag später auf der Prinz-Georg-Straße. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Die Umweltspuren sollen dazu beitragen, Dieselfahrverbote abzuwenden. Fahren dürfen auf ihnen nur Busse, Fahrräder, Taxis und Autos mit Elektro-Antrieb. Geprüft wird noch, ob später auch Fahrgemeinschaften die Umweltspuren nutzen dürfen.

Täglich 25 000 Fahrzeuge nutzen die Merowingerstraße, eine wichtige Nord-Süd-Achse der Stadt. Entsprechend lärm- und schadstoffbelastet ist sie. Die Prinz-Georg-Straße bringt den Verkehr von Norden hinein - über sie rollen 22 000 Fahrzeuge täglich.