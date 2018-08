Wegen Brückenreparatur: Weitere Baustelle auf Autobahn A4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Autofahrer auf der Bundesautobahn A4 müssen sich auf weitere Behinderungen einstellen. Von Montag an wird die Fahrbahn in Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Berbersdorf wegen einer Baustelle von drei auf zwei Spuren eingeengt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) am Freitag mitteilte, müssen an der Brücke über die Kleine Striegis fehlerhafte Konstruktionsteile ausgetauscht werden. Die Arbeiten sollen bis zum 8. Oktober andauern. In Fahrtrichtung Chemnitz gibt es den Angaben zufolge keine Einschränkungen.

Auf der A4 kommt es an zahlreichen Baustellen vornehmlich rund um Dresden immer wieder zu Staus und schweren Unfällen vor allem mit Lkw. Das Verkehrsministerium hatte deswegen bereits die Überholverbote für Laster und Geschwindigkeitsbeschränkungen ausgeweitet. Derzeit listet das LASuV sieben Baustellen auf der A4 zwischen der Grenze zu Polen und Chemnitz auf.