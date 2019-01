Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Pkw an einer Dresdner Kreuzung sind am Montag fünf Menschen verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Neben Passagieren der Linie 66 ist auch der 53 Jahre alte Autofahrer darunter, der laut Polizei schwer verletzt wurd. Zum Unfallhergang konnte der Sprecher noch nichts Genaues sagen. Über die Kollision berichteten mehrere Medien online.