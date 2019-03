Verkehrsminister will schnelleren Abruf von Fördergeldern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit einer von diesem Jahr an geltenden Viermonats-Frist will das Verkehrsministerium die Kommunen dazu bringen, Fördergelder für den Straßenbau schneller abzurufen. "Wir haben einen wachsenden Berg von Bewilligungen, aber zu wenig Bautätigkeit", sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch in Dresden. Das Problem: Die Gelder seien damit gebunden und könnten nicht für andere Straßen und Brückenbauprojekte verwendet werden. Darum soll es künftig auf bewilligten Förderbescheiden eine Frist geben. Beginnt die Kommune nicht innerhalb von vier Monaten mit der Ausschreibung von Bauleistungen, wird der Bescheid zurückgezogen. "Baut!", appellierte Dulig an die Kommunen.

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hingegen forderte das Ministerium auf, Bescheide zügiger zu erlassen. "Das Wirtschaftsministerium mit seinem Landesamt für Straßenbau und Verkehr müssen einfach schneller werden", sagte SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck der dpa am Mittwoch.

Laut Ministerium stehen in diesem Jahr 360 Millionen Euro für den kommunalen Straßenbau zur Verfügung. Davon sind 103 Millionen Euro nicht ausgegebene Reste aus dem Vorjahr. "Für bewilligte Maßnahmen, die aber nicht abfließen", so Dulig. Als Beispiele führte er unter anderem den Landkreis Bautzen an, wo von 30 bewilligten Maßnahmen 14 nicht abgerufen wurden. In der Stadt Dresden waren es 8 von 27 Maßnahmen, im Landkreis Meißen 16 von 22 Projekten.

Dulig sieht demnach vor allem die Kommunen in der Pflicht - und reagiert damit auf jüngst von Kommunen und auch vom Koalitionspartner CDU geäußerte Kritik über zu lange dauernde Bescheide und unzureichende Fördergelder. Dulig räumte ein, dass die Förderverfahren komplex seien. Zugleich verwies er darauf, dass die Kommunen erst einen bestätigten Haushalt vorweisen müssten. "Sonst können wir keine Zuwendungsbescheide verschicken", so Dulig.

Laut Ministerium stehen in diesem Jahr 109 Millionen Euro für neue Straßen- und Brückenbauvorhaben zur Verfügung. Die bis Ende November 2018 von den Kommunen beantragten 600 Vorhaben mit einem Volumen rund 300 Millionen Euro hält der Verkehrsminister für unrealistisch. Eine solche Summe stünde von Anfang an im Widerspruch zu den im Haushalt veranschlagten Mitteln, hieß es.

Nach Einschätzung des Städte- und Gemeindetags reichen die 109 Millionen Euro nicht aus, um den Bedarf zu decken. Zudem würden viele Kommunen die Bescheide erst im Frühjahr oder Sommer erhalten. Die anschließenden Ausschreibungs- und Vergabeverfahren dauerten teils Monate. "Es liegt auf der Hand, dass unter diesen Bedingungen viele Kommunen ihre Bauvorhaben vor der Wintersaison nicht abschließen können oder auf dem überhitzten Markt keine Auftragnehmer mehr finden", so Woitschek.