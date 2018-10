Sachsens Straßenmeistereien fit für den Winter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die kalte Jahreszeit kann kommen. "Sachsens Winterdienst ist vorbereitet, die Lager sind voll, Schichtpläne geschrieben und Schneepflüge angeschraubt", sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Dresden am Donnerstag. Die Kollegen stünden ab 1. November auf Abruf bereit. Nach den letzten eher milden Jahrgängen rechnet die Behörde mit einer "knackigen" Ausgabe. 2017/2018 war mit 17 190 Tonnen Taustoff nur halb so viel Salz verbraucht worden wie in der Saison zuvor. Mit 55 800 Tonnen war der Winter 2012/2013 der bisher einsatzreichste.

Allein in den sieben Autobahnmeistereien, die rund 550 Kilometer betreuen, arbeiten nach Angaben des Verkehrsministeriums knapp 220 Beschäftigte im Dreischichtsystem bei Bedarf rund um die Uhr. Sie haben 63 Fahrzeuge im Einsatz. Für die Bundesautobahnen sind aktuell rund 26 600 Tonnen Salz eingelagert.

Der Winterdienst sei bestens gerüstet, um stets für störungsfreien Verkehrsfluss zu sorgen, sagte Minister Martin Dulig (SPD) bei der Winterdienstabnahme in der Autobahnmeisterei Dresden-Nickern. Er wünschte den Kollegen vor allem "unfallfreie Dienste" und appellierte an alle Kraftfahrer, auf eine angemessene Fahrweise bei Schnee und Eis sowie den Winterdienst zu achten.