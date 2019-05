Künftig Internet im Regionalzug zwischen Dresden und Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Reisende in Regionalzügen zwischen Dresden und Leipzig können künftig kostenlos im Internet surfen. In den vergangenen Monaten wurden acht Triebwagen des "Saxonia-Express" technisch für WLAN ausgerüstet, teilte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) am Dienstag mit. Bis Ende 2025 investieren die Bahn sowie die Zweckverbände für Leipzig und Oberelbe rund 830 000 Euro in Technik und Betrieb.

Der Regional-Express "Saxonia" verbindet bis zu 20 mal täglich die beiden Großstädte Dresden und Leipzig. Für das Internet an Bord greifen die Verkehrsverbünde auf ein System zurück, das parallel die Netze unterschiedlicher Mobilfunkanbieter verwendet. Welche Bandbreite im Zug tatsächlich genutzt werden könne, hänge letztlich von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze entlang der befahrenen Strecken ab, hieß es.

Laut VVO gibt es bereits WLAN in den Regionalzügen von Görlitz nach Zittau sowie in 12 Regionalbussen. "Schrittweise werden wir WLAN in allen Regionalzügen einführen", so ein VVO-Sprecher.