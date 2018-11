Handwerk fordert Azubi-Ticket bis März 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Das ostsächsische Handwerk hat die rasche Einführung eines Azubi-Tickets bis zum 1. März 2019 gefordert. "Das Azubi-Ticket ist im aktuellen Koalitionsvertrag versprochen, also muss es auch noch in der aktuellen Legislaturperiode kommen", appellierte der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, am Freitag in einem offenen Brief an Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Bereits seit Jahren fordert das Handwerk ein solches Ticket, das den Lehrlingen die Fahrten zwischen Wohnung und Berufsschule zu einem reduzieren Preis ermöglicht.

Die Einführung eines im Koalitionsvertrag verankerten Bildungstickets sei bisher an den Widerständen der Landräte als Vorsitzende der Verkehrsverbünde gescheitert, erklärte Minister Dulig am Freitag.