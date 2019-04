Fahrradclub: Noch viel Potenzial beim Pendeln per Bike

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Berlin (dpa) - Bei der Anzahl der Fahrradpendler in Deutschland gibt es nach Ansicht des Radlerverbands ADFC noch jede Menge Luft nach oben. Bei einer besseren Infrastruktur könnten statt wie bisher rund vier Millionen Menschen (Stand 2016) mehr als doppelt so viele mit dem Rad zur Arbeit fahren, sagte eine Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Mehr und bessere Radwege sowie Parkplätze für die Bikes könnten dazu beitragen, dass mehr Menschen das Auto stehen ließen. Das käme Gesundheit, Umwelt und Portemonnaie zugute.

ADFC und der Krankenkassenverband AOK werben daher bereits zum 19. Mal bundesweit für den Umstieg. Die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" wird heute in Dresden eröffnet. Vom 1. Mai bis 31. August sind Berufstätige und Studenten aufgerufen, sich an mindestens 20 Tagen für den Arbeits- oder den Weg zum Hörsaal in den Sattel zu schwingen. 2018 hatten sich 250 000 Menschen beteiligt und auf insgesamt 49,5 Millionen Kilometern in die Pedalen getreten. Per Auto hätte die Distanz nach Angaben der Organisatoren einen Kohlendioxidausstoß von 9,7 Millionen Kilogramm verursacht.