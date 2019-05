Dulig befürwortet Moped-Führerschein mit 15 Jahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Berlin (dpa/sn) - Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zum Moped-Führerschein mit 15 begrüßt. "Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit dem Führerschein mit 15 gemacht", sagte Dulig der Deutschen Presse-Agentur. Das Angebot sei in Sachsen von einer "überraschend großen Zahl" Jugendlicher angenommen worden, teilte das Verkehrsministerium mit.

Nach den Plänen des Bundesverkehrsministers sollen Jugendliche den Moped-Führerschein dauerhaft bereits mit 15 Jahren machen können - wenn es in ihrem Bundesland so festgelegt wird. In Sachsen ist das im Zuge eines Modellprojekts bereits seit 2013 möglich.

Bis April dieses Jahres absolvierten nach Angaben des Ministeriums mehr als 19 800 15-Jährige die Fahrprüfung in Sachsen, 79 Prozent bestanden sie. "Besonders in ländlichen Regionen bedeutet der Moped-Führerschein für Jugendliche ein deutliches Mehr an Mobilität", sagte Dulig.

Auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern laufen Modellversuche. Sie sind allerdings bis Ende April 2020 befristet. In den anderen Bundesländern ist Mopedfahren bislang erst mit 16 Jahren erlaubt.