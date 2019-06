ADAC rechnet mit Staus am Pfingstwochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Autofahrer müssen sich am Pfingstwochenende auf Staus auf Sachsens Autobahnen einstellen. Besonders die Nord-Süd-Tangenten werden stark frequentiert sein, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am Mittwoch in Dresden mitteilte. Das größte Verkehrsaufkommen werde am Freitagnachmittag, zeitweise aber auch noch am Samstag bis in die Mittagsstunden hinein erwartet. Hinzu kämen Baustellen, etwa auf der A4 Chemnitz-Dresden, der A17 Dresden-Prag und der A72 Chemnitz-Leipzig.