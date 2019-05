34-Jähriger auf Crystal liefert sich Verfolgungsfahrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein 34 Jahre alter Mann hat sich unter Drogeneinfluss in Dresden eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte eine Streife das Auto am späten Samstagabend wegen falscher Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer raste jedoch davon. In einer Sackgasse durchbrach er ein Eisentor und blieb liegen. Der Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Drogenschnelltest verlief laut Polizei positiv auf Amphetamine. Der 34-Jährige gab auch zu, Crystal konsumiert zu haben. In dem Wagen wurde noch ein verbotenes Messer gefunden.