Auto schwebt auf 13 Holzpaletten über einer Kreuzung

Hamburg (dpa/lno) - Ein "schwebendes" Auto hat in Dörpstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) für Aufsehen gesorgt. Ein Unbekannter hatte den Kleinwagen an einer Kreuzung auf 13 übereinander gestapelte Holzpaletten gestellt. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, stammten der Wagen und die Paletten von einem nahe gelegenen Hof und wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Straße aufgebaut. Die Polizei geht davon aus, dass die Verantwortlichen einen Gabelstapler für ihre Konstruktion verwendeten. Was auf den ersten Blick zum Schmunzeln anrege, sei hochgradig gefährlich, hieß es weiter. Bereits ein leichtes Berühren des Turms hätte einen schweren Unfall auslösen können. Die Polizeistation Kropp ermittelt wegen eines "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr".