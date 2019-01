Umweltamt: Luft an mehreren Berliner Straßen zu dreckig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Dessau (dpa/bb) - Berlin überschreitet noch an mindestens fünf Messstellen die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid. Am dreckigsten ist die Luft nach Daten des Umweltbundesamts an der Neuköllner Silbersteinstraße, wo im Jahresmittel 49 Mikrogramm des Umweltgifts in einem Kubikmeter Luft gemessen wurden. Auch die Karl-Marx-Straße (Neukölln), die Schildhornstraße (Steglitz), der Hardenbergplatz (Charlottenburg) und der Mariendorfer Damm (Mariendorf) lagen trotz Verbesserungen noch über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm.

Die Frankfurter Allee in Friedrichshain lag mit einem Wert von 37 erstmals seit Jahren darunter, wie die Dessauer Behörde am Donnerstag mitteilte. Am geringsten waren die Werte am Stadtrand. Messstellen in Friedrichshagen und Frohnau zeigten im Jahresmittel 12 Mikrogramm Stickstoffdioxid an.

Mit einem Maximalwert von 49 Mikrogramm liegt Berlin bundesweit an 20. Stelle. Vorn liegen Stuttgart und München, wo bis zu 71 und 66 Mikrogramm als Jahresmittelwerte gemessen wurden. Das Umweltbundesamt hat die Daten der 16 festen Messstellen in Berlin ausgewertet.