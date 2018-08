Stadt legt Plan für bessere Luft vor: Fahrverbote verhindern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem "Green City Plan" will Darmstadt die Luftqualität deutlich verbessern und drohende Diesel-Fahrverbote verhindern. Fahrräder und Straßenbahnen sollten bis 2020 jeweils ungefähr ein Viertel des Verkehrs ausmachen, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) am Donnerstag bei der Vorstellung des rund 200 Maßnahmen umfassenden Konzepts. Derzeit seien es je etwa 17 Prozent.

Straßenbahnlinien sollen verlängert werden - auch über das Jahr 2020 hinaus. Der Diesel-Lieferverkehr in der Innenstadt soll in Zusammenarbeit mit den Firmen eingedämmt und das bestehende Lkw-Durchfahrtsverbot bald mit elektronischen Sensoren kontrolliert werden. Rund 16 Millionen Euro fließen zudem in den nächsten vier Jahren in den Ausbau des Radverkehrs.

Mit solchen Maßnahmen könne der gesetzliche Grenzwert für Stickstoffdioxid von im Jahr durchschnittlich 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bis 2020 auch an der besonders kritischen Messstelle in der Hügelstraße unterschritten werden. In diesem Jahr würden voraussichtlich 48 Mikrogramm erreicht, nach 52,2 im Jahr 2017.

Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen das Land Hessen, damit unter anderem in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt die Stickstoffdioxidgrenzwerte eingehalten werden. Über den Frankfurter Luftreinhalteplan verhandelt das Verwaltungsgericht Wiesbaden am 5. September. Darmstadt rechnet mit einem Termin im Dezember. Partsch hofft, dass das Gericht die Bemühungen der Stadt honoriert und keine "Fahrverbots-Bürokratie" anstößt, die zudem voraussichtlich Hunderte Einzelklagen nach sich ziehen werde. Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) befürchtet dagegen, dass es in der größten Stadt des Landes Diesel-Fahrverbote geben wird.