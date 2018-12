Schnee und glatte Straßen sorgen für Unfälle in Südhessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Auf glatten Straßen ist es am Sonntagmorgen in Südhessen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, handelte es sich bei den etwa 30 Unfällen seit 6 Uhr am Morgen allerdings vor allem um Fälle mit kleineren Blechschäden. Es habe zwei Leichtverletzte gegeben, die übrigen Unfälle beschränkten sich auf Sachschaden.

Nach einem Unfall war die Autobahn 67 zwischen Lorch und Virnheim am Sonntagvormittag etwa eine halbe Stunde lang gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, seien drei Fahrzeuge wohl wegen des Schneefalls ineinander gerutscht. Zwei Personen erlitten einen Schock. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zu den beteiligten Personen konnte die Polizei zunächst nicht machen.