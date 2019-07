Lastwagenfahrer fällt bei Kontrolle fast aus Führerhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dammbach (dpa/lby) - Mit fast drei Promille ist ein Lastwagenfahrer in Unterfranken auf einer Landstraße unterwegs gewesen. Der 47-Jährige kam unter anderem mehrmals auf die Gegenspur und bremste seinen Sattelzug immer wieder grundlos stark ab, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann hatte deswegen die Beamten gerufen. Sie stoppten den Fahrer am Samstag in Dammbach (Landkreis Aschaffenburg). Bei der Kontrolle fiel der Betrunkene hinter dem Steuer den Angaben zufolge "fast seitlich aus dem Führerhaus". Er hatte einen Blutalkoholwert von 2,75 Promille. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.