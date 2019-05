51-Jähriger bei Verkehrsunfall im Kreis Cuxhaven getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa/lni) - Ein 51 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto auf der Landstraße 134 bei Uthlede im Kreis Cuxhaven tödlich verunglückt. Er kam laut Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Bäume. Eine 45 Jahre alte Frau aus Uthlede wurde auf dem Beifahrersitz des Autos schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann starb an der Unfallstelle.