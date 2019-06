Wohnwagen fällt auf Bundesstraße auseinander

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cham (dpa/lby) - Ein Wohnwagen ist während der Fahrt auf der Bundesstraße 20 in der Oberpfalz teilweise auseinandergefallen. Zeugen teilten der Polizei am Montagmorgen mit, dass zwischen Traitsching und Wilting im Landkreis Cham mehrere Styropor- und ein Seitenteil eines Campinganhängers auf der Fahrbahn lägen. Gemeinsam sammelten Polizei und Straßenmeisterei die Teile ein, ehe es zu einem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Sie machten den 51-jährigen Fahrzeughalter schließlich in Cham ausfindig. Der Wohnwagen hatte keine gültige Zulassung mehr. Die Ermittlungen dauerten an.