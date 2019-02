Stellwerksstörung verursacht Behinderungen im S-Bahnverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Störung in einem Stellwerk hat am Montagmorgen zu Behinderungen im Hamburger S-Bahnverkehr geführt. Von der Störung in Buxtehude ab etwa 5.40 Uhr war die Linie S3 zwischen den Haltestellen Neugraben und Stade betroffen, wie ein Bahnsprecher sagte. S-Bahnfahrer mussten sich auf dem Arbeitsweg nach Hamburg auf Verspätungen einstellen. Die S-Bahnen zwischen Stade und der Hamburger Innenstadt fuhren mit einer Verspätung von 25 bis 30 Minuten. Die Züge, die normalerweise in Buxtehude endeten, wendeten schon in Neugraben, um die Anbindung in Richtung Innenstadt zu verbessern, wie der Sprecher weiter berichtete. Wie lang die Störung andauern werde, war zunächst unklar.