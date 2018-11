12-Jähriger angefahren: Polizei sucht Fahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Butzbach (dpa/lhe) - Auf dem Weg zur Schule ist am Montagmorgen ein 12 Jahre alter Junge in Butzbach von einem Auto angefahren und verletzt worden. "Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und ohne sich um den Jungen zu kümmern", berichtete die Polizei. Der Junge habe sich bei dem Aufprall mindestens einen Bruch zugezogen. Der Junge überquerte gegen 7.40 Uhr in dem mittelhessischen Ort eine Straße, als das Auto ihn erwischte. Die Polizei suchte am Montag den unfallflüchtigen Fahrer, über den zunächst aber nicht viel bekannt war.

Unbedingt melden sollte sich auch eine Frau, die als erste zum Unfallort kam und den Jungen versorgte. Sie habe den 12-Jährigen mit einer Rettungsdecke zugedeckt und bis zum Eintreffen des Rettungswagens betreut. Leider sei sie dann aber weitergefahren ohne auf die Polizei zu warten, sagte eine Sprecherin. Noch am Montagvormittag meldete sich die Helferin bei der Polizei, konnte aber nach Angaben der Beamten nichts zum Unfall sagen.