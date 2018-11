Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Auf der Autobahn 2 bei Burg ist ein Auto vollständig ausgebrannt. Der Fahrer bemerkte das Feuer am Freitag rechtzeitig und hielt auf dem Standstreifen an, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige sowie seine 27 und 39 Jahre alten Mitfahrer konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Für die Lösch- und Bergearbeiten wurde die Autobahn in Richtung Berlin für rund eine Stunde gesperrt.