Wagen prallt gegen Bäume: Beifahrer tödlich verletzt

Gadebusch (dpa/mv) - Ein Auto mit zwei Insassen ist am Samstag in der Nähe von Gadebusch (Nordwestmecklenburg) gegen mehrere Bäume geprallt - der 41 Jahre alte Beifahrer wurde tödlich verletzt. Der 35 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Der Wagen sei in den frühen Morgenstunden aus noch unbekannter Ursache von der Kreisstraße 28 in Höhe Gottmannsförde abgekommen. Zunächst prallte er den Erkenntnissen zufolge frontal gegen mehrere Straßenbäume, dann mit dem Heck. Der Beifahrer wurde eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Unfallstelle war für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.