Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bruckmühl (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß sind in Oberbayern sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer beim Abbiegen auf eine Hauptstraße bei Bruckmühl (Landkreis Rosenheim) einem Auto die Vorfahrt genommen. In beiden Fahrzeugen saßen jeweils drei Personen. Den Angaben zufolge wurde bei dem Unfall mindestens ein Mensch eingeklemmt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.