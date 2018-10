Flucht vor der Polizei endet im Acker

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Broderstorf (dpa/mv) - Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 110 bei Broderstorf (Landkreis Rostock) vor einer Polizeikontrolle geflohen und in einen Acker gerast. Er sei aufs Gas getreten, als Streifenbeamte ihn am Sonntagabend für eine Verkehrskontrolle stoppen wollten, teilte die Polizei mit. Auf der Flucht habe er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in den Acker gefahren. Die Beamten waren auf den 26-Jährigen aufmerksam geworden, weil er mit einem falschen Kennzeichen unterwegs gewesen war. Außerdem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt.