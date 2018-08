Junge Frau bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bretten (dpa/lsw) - Bei einem Motorradunfall in Bretten (Kreis Karlsruhe) ist eine junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer am späten Montagabend beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Der 16-jährige Biker prallte mit seiner Maschine gegen das Auto und wurde durch den Sturz verletzt. Seine 17-jährige Sozia musste noch am Unfallort längere Zeit wiederbelebt werden. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer war den Angaben zufolge alkoholisiert.