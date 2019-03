Angetrunken und ohne Helm an Polizeiwache vorbeigefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremervörde (dpa/lni) - Sein Leichtsinn hat einem 25-Jährigen eine Menge Ärger eingebrockt. Angetrunken fuhr der junge Mann mit seinem Moped ohne Helm ausgerechnet an einer Polizeiwache und einer dort haltenden Streifenwagenbesatzung in Bremervörde (Kreis Rotenburg) vorbei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten am Samstag auch noch fest, dass das Gefährt kein Versicherungskennzeichen hat, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da der 25-Jährige seinen Führerschein zudem noch auf Probe hatte und damit ein absolutes Alkoholverbot für ihn galt, muss er jetzt auch noch zu einer Nachschulung.