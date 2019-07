Klare Ansage: 50-Jähriger fährt immer betrunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Mit der Erklärung eines angetrunkenen 50-Jährigen haben Polizeibeamte in Bremerhaven vermutlich nicht gerechnet: Er fahre immer betrunken, sagte der Mann den Polizisten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Autofahrerin eine Polizeistreife am späten Samstagabend auf mehrere Personen aufmerksam gemacht, die mit einem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes herumkurvten. Dort stoppten die Beamten den 50-Jährigen, der ihnen klarmachte, dass er seit Jahren keinen Führerschein besitze, sein Auto aber dringend für die Arbeit brauche. Er wurde festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Sein Auto stellten die Beamten sicher.