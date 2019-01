Straßenbahnfahrerin mit Laserpointer geblendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Weil er eine Straßenbahnfahrerin in Bremen mit einem Laserpointer geblendet haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 25-Jährigen. Gegen ihn seien Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden, teilte die Polizei am Montag in Bremen mit.

In der Wohnung des Mannes wurde ein Laserpointer beschlagnahmt. Nach dem Vorfall am Samstagabend hatte die 51 Jahre alte Straßenbahnfahrerin die mit mehreren Passagieren besetzte Bahn gestoppt. Die Frau klagte über Kopfschmerzen und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Das Blenden mit Laserpointern im Bahnverkehr könne mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren geahndet werden, warnte die Polizei.