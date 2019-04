Sieling: Bus und Bahn soll für Minderjährige gratis sein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Im Fall eines Wahlsiegs will der amtierende Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) den öffentlichen Nahverkehr für Minderjährige kostenfrei machen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sollten dann Busse und Bahnen gratis nutzen können, sagte Sieling der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag): "Ich bin überzeugt, das eine oder andere Elterntaxi bleibt künftig in der Garage." Einen grundsätzlich kostenfreien ÖPNV lehnte er aber aus Kostengründen ab: "Es muss schon finanzierbar bleiben."

Einen ähnlichen Vorstoß gibt es bereits in Rostock: Dort sollen Schüler vom Schuljahr 2020/2021 an kostenfrei mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren können. Voraussetzung für den Erhalt des Gratistickets ist nach einem Beschluss der Rostocker Bürgerschaft ein Hauptwohnsitz in der Stadt.

CDU-Herausforderer bei der Bremer Bürgerschaftswahl am 26. Mai ist Carsten Meyer-Heder. Bremen ist sieben Jahrzehnte lang von der SPD regiert worden, derzeit in einem rot-grünen Bündnis. Umfragen nach liegen Sozialdemokraten und Union in etwa gleich auf. Am gleichen Tag findet auch die Europawahl statt.