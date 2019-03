Polizei stoppt Autorennen in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Polizei hat ein Autorennen in Bremen gestoppt und einen 23 Jahre alten mutmaßlichen Raser vorläufig festgenommen. Der junge Mann und ein weiterer Fahrer waren in der Nacht zum Sonntag mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern in Tempo-60-Bereichen unterwegs, teilte die Polizei mit. Die Beamten fassten den 23-Jährigen und stellten Führerschein sowie Fahrzeug sicher. Der zweite Fahrer entkam.

Zunächst war die Polizei zur Autobahn 281 gerufen worden. Dort befanden sich etwa 30 Sportwagen und getunte Fahrzeuge. Die Fahrer brausten aber noch vor dem Eintreffen der Polizei davon. Später kontrollierten die Beamten 23 Fahrzeuge und 37 Personen der Tuner-Szene auf dem Gelände eines Einkaufsparks. Dabei stellten sie aber keine technischen Manipulationen fest. Wahrscheinlich gehörten auch der 23-Jährige und der andere Fahrer zu der Gruppe, die sich getroffen hatte.