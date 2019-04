Polizei geht gegen Raser vor: Weniger Verstöße als sonst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bei der angekündigten Blitzaktion der Bremer Polizei sind nur etwas weniger Autofahrer zu schnell erwischt worden als an anderen Tagen. 419 Fahrer seien geblitzt worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. 59 davon seien mehr als 21 Stundenkilometer zu schnell gewesen. Gegen 10 Autofahrer verhängten die Polizisten bei der Aktion am Mittwoch Fahrverbote. Die Bremer Kräfte kontrollierten die Geschwindigkeit von rund 15 100 Fahrzeugen an Hauptstraßen sowie vor Schulen und Kindergärten. Die europaweite Aktion soll Unfälle vermeiden. Neben Bremen beteiligten sich auch andere deutsche Bundesländer.