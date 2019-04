Große Blitzer-Aktion in Bremen gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Autofahrer in Bremen müssen an diesem Mittwoch besonders darauf achten, nicht zu schnell zu fahren: Wie in mehreren anderen Bundesländern hat die Polizei am Morgen auch in dem Stadtstaat einen Blitzer-Marathon gestartet, der Raser in den Blick nimmt. Geblitzt wird den Angaben zufolge im gesamten Stadtgebiet. "Es wird den ganzen Tag vermehrt kontrolliert", sagte eine Sprecherin der Polizei. Bremerhaven beteiligt sich nicht an der Blitzer-Aktion. Ziel des Verkehrspräventionstages ist es, Autofahrern die Gefahren eines zu hohen Tempos bewusster zu machen.

Den sogenannten Speed-Marathon gibt es seit mehreren Jahren. Bei der europaweit vom European Traffic Police Network (Tispol) koordinierten Aktion gibt es zeitgleich in mehreren Bundesländern Geschwindigkeitskontrollen. Zuletzt weitete sich die Aktion über Deutschland hinaus auf andere Länder Europas aus.