Bürgerinitiative wickelt Auto in Packpapier ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Aus Protest gegen Falschparker haben Aktivisten in Bremen ein Auto vollständig in Packpapier eingewickelt. "Das eine Auto steht symbolisch für die Situation in diesem Viertel", sagte Philipp Bruck von der Bürgerinitiative "Platz Da!". Mit Blick auf die Reihe von Fahrzeugen, die halb auf dem Gehweg stand, sagte er: "Alle Autos müssten eigentlich bei der Polizei angezeigt und abgeschleppt werden."

Die Initiative will darauf aufmerksam machen, wie viele Menschen ihre Fahrzeuge unerlaubt etwa auf Geh- und Radwegen parken. Mitunter versperren sie auch der Müllabfuhr den Weg, im schlimmsten Fall behindern sie einen Rettungswagen. Die Parksituation ist nicht nur in Bremen ein Problem, auch im Nachbarbundesland Niedersachsen fallen Falschparker vielerorts negativ auf, wie eine dpa-Umfrage ergab.